Екатеринбургские врачи получили награды президента России

Фото: Оперштаб Свердловской области

26 ноября в Екатеринбурге прошла торжественная церемония чествования выдающихся уральцев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил почетные грамоты президента России врачам, которые работают в непростой период пандемии коронавируса.

- Хочу отметить главных героев этого непростого года и поблагодарить всех наших врачей, фельдшеров, медсестер и весь медперсонал за тяжелый самоотверженный труд и борьбу за жизнь и здоровье свердловчан, - сказал глава региона.

Награды получили заместитель главного врача городской клинической больницы №40 Наталья Бацкалевич, анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Бельский, главный врач ЦГБ № 24 Алексей Малинкин и главный врач ЦГБ № 3 Антон Старков.