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Общество

На Урале власти придумали, как защитить охотников от шальной пули

Теперь им придется носить яркую одежду
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Эти меры предназначены для предотвращения несчастных случаев

Эти меры предназначены для предотвращения несчастных случаев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские охотники с января 2021 года будут охотиться по новым правилам. Например, во время коллективной охоты все участники будут обязаны носить специальную одежду ярких цветов. Чтобы охотники лучше видели друг друга и днем, и ночью, их форма должна быть красного, оранжевого или желтого цветов. Также на костюмах нужно установить светоотражающие элементы.

- Все эти меры предназначены для предотвращения несчастных случаев, которые происходят регулярно. Также при перезарядке оружия его нужно будет направлять только вверх или в землю, чтобы случайно не выстрелить в человека, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Без изменений останется запрет на охоту и перевозку добычи без документов, которые разрешают охотиться законно.