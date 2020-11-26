На Урале власти придумали, как защитить охотников от шальной пули

Эти меры предназначены для предотвращения несчастных случаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские охотники с января 2021 года будут охотиться по новым правилам. Например, во время коллективной охоты все участники будут обязаны носить специальную одежду ярких цветов. Чтобы охотники лучше видели друг друга и днем, и ночью, их форма должна быть красного, оранжевого или желтого цветов. Также на костюмах нужно установить светоотражающие элементы.

- Все эти меры предназначены для предотвращения несчастных случаев, которые происходят регулярно. Также при перезарядке оружия его нужно будет направлять только вверх или в землю, чтобы случайно не выстрелить в человека, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Без изменений останется запрет на охоту и перевозку добычи без документов, которые разрешают охотиться законно.