Деловой волшебник: в Екатеринбурге открылся офис Деда Мороза

Дедушка ждет в гости города с подарками для деток. Фото: Ирина СМИРНОВА

Сегодня, 27 ноября, в Екатеринбурге заработал офис Деда Мороза. Здесь добрый волшебник принимает подарки для деток сирот и из малообеспеченных семей. Помогают дедушки пенсионеры-волонтеры. К концу декабря планируют упаковать подарки и отправиться в гости к малышам, которые ждут праздника.

У офиса есть своя табличка. Фото: Ирина СМИРНОВА

Офис Деда Мороза появился в рамках благотворительного проекта «Елка желаний», который организует движение «Дорогами добра». С 1 ноября стартовал сбор открыток с новогодними желаниями у воспитанников из детских домов, школ-интернатов.

- Дети написали письма, а их родители или социальные работники доставили их в наш офис. А мы уже эти письма передали нашим партнерам. Сейчас письма находятся в некоторых магазинах города, а также на предприятиях. Мы начинаем получать первые подарки, их уже более ста. С сегодняшнего дня мы будем их сортировать: Дед Мороз и его помощники. Прием писем уже закончился, начинаются рождественские чтения, - объяснил Валерий Басай, руководитель Свердловской региональной организации «Добровольческого движения «Дорогами добра»».

В ноябре волонтеры собрали открытки с новогодними пожеланиями детей. Фото: Ирина СМИРНОВА

Желания у детей разнообразные: кто-то просили игрушки, кто-то пожелал собаку, а один ребенок загадал, чтобы Дедушка Мороз не заболел «ковидом.

Отметим, любой желающий может исполнить мечту ребенка. Открытки развешены на елках в магазинах «Пятерочка» в Екатеринбурге. Подарки можно приносить по адресу: улица Шарташская, 21. Сбор завершится 23 декабря 2020 года.