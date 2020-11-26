Новые комфортабельные вагоны начали курсировать в составе пригородных поездов на направлении Екатеринбург – Алапаевск – Сосьва

Фото: предоставлено СвЖД

На Свердловской железной дороге пригородные поезда Алапаевского направления пополнились новыми вагонами локомотивной тяги. С 26 ноября 22 комфортабельных пассажирских вагона будут поэтапно включены в составы действующих пригородных поездов.

16 современных вагонов с местами для сидения, закупленных по инвестиционной программе ОАО «РЖД», будут включены в состав пригородных поездов Екатеринбург – Егоршино – Алапаевск. Еще 6 новых вагонов (5 плацкартных и 1 с местами для сидения), приобретенных АО «Свердловская пригородная компания» при поддержке правительства Свердловской области, будут курсировать на маршруте Екатеринбург – Алапаевск – Сосьва.

Фото: предоставлено СвЖД

Подвижной состав произведен на Тверском вагоностроительном заводе в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения и информационными табло. В вагонах с местами для сидения установлены видеомониторы, кресла оборудованы подлокотниками, откидными столиками, персональными аудиомодулями, розетками для зарядки мобильных устройств; по желанию пассажир может регулировать угол наклона спинки.

Холдинг «РЖД» проводит последовательное обновление подвижного состава, задействованного в пригородных перевозках. Четыре новых пассажирских вагона, которые также поступили на СвЖД в этом году, с сентября курсируют в составе поездов по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей. Кроме того, на СвЖД прибыли четыре инновационных рельсовых автобуса «Орлан». Они начнут перевозить пассажиров с 2021 года.