В районе Южного автовокзала иномарка сбила ребенка

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 26 ноября в 14:54 12-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте на улице Щорса и угодил под колеса автомобиля. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, и он не успел затормозить.

- По предварительной информации, водитель Пежо Эксперт допустил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть примерно в 50 метрах от регулируемого перекрестка. Мальчика увезли в больницу с переломом правой голени, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей. Известно, что водительский стаж владельца Пежо составляет 18 лет, в момент ДТП он не был пьян.