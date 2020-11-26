В Екатеринбурге глава отдела налоговой инспекции получила штраф за взятку в 600 тысяч рублей

По решению суда Александра Семениченко заплатит штраф в размере 2,3 миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику отдела налоговой инспекции Александре Семениченко. Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере. В суде установили, что Семениченко в октябре прошлого года предложила директору трех компаний не включать его организации в план выездных налоговых проверок.

- Директор компании за несколько месяцев отдал налоговому инспектору 600 тысяч рублей, а затем обратился в полицию. При передаче очередной взятки в размере 150 тысяч рублей Семениченко задержали сотрудники УФСБ России, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил Александре Семениченко наказание в виде штрафа в размере 2,3 миллиона рублей. Также она не сможет занимать руководящие должности в налоговой 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.