Нашел кошелек, а деньги не вернул: на Урале мужчину будут судить за кражу с кредитки

Фото: МО МВД России "Верхнепышминский"

В Среднеуральске возбудили уголовное дело после обращения в полицию женщины, которая обнаружила, что с ее банковской карты пропали пять тысяч рублей. Сыщики быстро задержали подозреваемого, он рассказал, что при походе в магазине нашел кошелек, а в нем лежали деньги и кредитка. Мужчина решил не искать настоящего хозяина, оставил содержимое кошелька себе, а потом потратил.

- Свою вину подозреваемый полностью признал и раскаялся. Банковскую карту и деньги уже вернули законному владельцу. Уголовное дело скоро передадут в суд, - рассказали в МО МВД «Верхнепышминском».

За свои действия мужчина может получить штраф до 80 тысяч рублей по статье «Кража, совершенная с банковского счета».