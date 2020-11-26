Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Качканарский горно-обогатительный комбинат произвел первый взрыв рудного блока на новом Собственно-Качканарском месторождении. До конца года здесь планируется добыть около 200 тысяч тонн руды.

- Это историческое событие для Качканарского ГОКа, Качканара и всей Свердловской области, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов. - Мы очень тщательно и серьезно готовились к этому событию.

Напомним, что вблизи месторождения располагается буддистский монастырь общины «Шедруб Линг». По последней информации, лидеры общины нарушили соглашение, которое было заключено при содействии вице-губернатора Сергея Бидонько.

На протяжении последних лет жители горы сетуют на то, что их хотят выгнать, а монастырь сравнять с землей. Вот только о том, что они сами десятилетиями нарушают закон, предпочитают умалчивать. Ведь мало кто знает - у официально зарегистрированных месторождений запрещены любые застройки. Это опасно для жизни.