Группа НЛМК реализует программы социальной поддержки в период пандемии COVID-19

Фото: «ВИЗ-Сталь»

Группа НЛМК и социальный партнер компании, благотворительный фонд «Милосердие», продолжают оказывать помощь сотрудникам и жителям регионов присутствия на фоне пандемии COVID-19.

До конца ноября 46 тысяч российских сотрудников компании, чей среднемесячный заработок ниже 120 тысяч рублей (включая все виды выплат и премий), получат единовременную денежную помощь 30 тысяч рублей. На екатеринбургских предприятиях НЛМК «ВИЗ-Сталь» и «ВИЗ» выплаты получат более 95% сотрудников. Общая сумма материальной помощи работникам НЛМК на Алтае, в Липецкой, Свердловской, Белгородской и Калужской областях составит 1,4 млрд рублей. Дополнительно компания компенсирует соответствующий подоходный налог.

Кроме того, до конца года:

- 10 медицинских учреждений в регионах присутствия компании получат дорогостоящие медицинские препараты, которые используются для лечения больных с тяжелой формой проявления COVID-19 и пневмоний, на общую сумму около 40 млн руб.;

- 15 тысячам многодетных семей, проживающих в семи городах присутствия компании, будет предоставлена денежная материальная помощь, общая сумма выплат составит около 20 млн руб. В Свердловской области такую социальную поддержку смогут получит жители Ревды, Березовского и Нижних Серег.