Указ о создании координационного совета по делам казачества подписал в конце октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти впервые собрали координационный совет по делам казачества. Как рассказал атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов, присутствующий на заседании, такой совет создали, чтобы обеспечить взаимодействие и координацию между казаками и органами власти.

- Члены совета, на основе имеющегося у них опыта, также будут готовить предложения о приоритетных направлениях развития казачества, оказывать помощь по включению казачьих обществ в реестр, участвовать в разработке проектов документов, связанных с казачеством и многое другое, - рассказал Владимир Романов.

Основной задачей совета в ближайшее время будет выработка механизма несения государственной службы российским казачеством в нашем регионе и привлечение к несению государственной службы как можно большего количества казаков.

Владимир Романов также привел примеры деятельности Оренбургского войскового казачьего общества в этом году. Например, более пяти тысяч казаков были привлечены к работе по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Еще более пятисот человек участвовали в борьбе с лесными пожарами, более двухсот – охраняли государственные границы страны.

Также представители казачьего общества вели работу по охране общественного порядка, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по природоохранным мероприятиям, охране животного мира и леса, по обеспечению экологической и пожарной безопасности на безвозмездной основе.

Вице-губернатор Сергей Бидонько, который возглавляет координационный совет по делам казачества отметил, что в Свердловской области традиционно уделяется большое внимание вопросам поддержки и развития казачества, повышению роли российского казачества в воспитании молодежи и укреплении духовно-нравственных основ.

Напомним, указ о создании координационного совета по делам казачества подписал в конце октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.