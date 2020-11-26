Вынесли три газовых баллона: в Екатеринбурге пожарные предотвратили взрыв в автосервисе

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные предотвратили взрыв в автосервисе, успев вовремя вытащить из здания три газовых баллона. Сообщение о пожаре на Ереванской, 2б поступило в МЧС в 13:30. Спасателям сообщили, что загорелся бокс автосервиса. До прибытия пожарных оттуда самостоятельно эвакуировались три человека.

- Распространения огня на рядом стоящие строения пожарные не допустили. 40 минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Огонь успел повредить два автомобиля. Из людей, к счастью, никто не пострадал. Спасатели задействовали в тушении пожара четыре единицы техники и 14 человек.

Фото: МЧС по Свердловской области

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