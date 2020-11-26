Защищались через Zoom: школьники и студенты поборолись за лучшую инженерную идею

Команда от Учалинского ГОКа. Фото: Пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме подвели итоги конкурса «Инженериада УГМК», в котором участвовали школьники и студенты. На конкурс было отправлено 53 проекта от 25 предприятий холдинга. Это работы по направлениям металлургия, горное дело, автоматизация, энергетика, механика, информационные технологии, экология и промышленная безопасность, профессиональная ориентация.

Не смотря на то, что пандемия усложнила подготовку к конкурсу, жюри пришлось нелегко. Все работы были подготовлены на высшем уровне. Проекты оценивали высококвалифицированные сотрудники УГМК, Технического университета УГМК и организаций компании (АО «Уралэлектромедь», АО «Уралмеханобр», ПАО «СУМЗ»).

- Многим ребятам и наставникам пришлось общаться дистанционно. Тем не менее, у команд получились отличные проекты, проведена летняя проектная школа "Инженериады" на озере Таватуй, и защита проектов через Zoom прошла очень интересно. Так что дистанционный формат работы нам не помеха, - говорит председатель конкурсной комиссии Евгений Караман.

Среди финалистов:

Команда от АО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма), создавшая эксплуатационную модель цеха приемки и переработки сырья с использованием современной BIM-технологии.

Команда от ПАО «Надеждинский металлургический завод» (г.Серов), которая разработала адаптивный тренажер крана металлургического производства для организации образовательного процесса.

Команда от АО «Учалинский ГОК» (г.Учалы, Республика Башкортостан) защитили проект по обеспечению безопасности движения поездов на межстанционном перегоне станций «Комбинатская» и «Межозерная». Результат ребята предлагают обеспечить за счет модернизации существующих систем сигнализации, централизации и блокировки.

Лучшие проекты и макеты «Инженериады УГМК» 2020-го года планируют экспонировать при торжественном открытии Дворца технического творчества в Верхней Пышме. Победители конкурса награждены дипломами лауреатов и ценными призами. В ближайшее время предприятия рассмотрят возможность доработать их проекты и внедрить в производство. Лучших инженеров-наставников в этом году представят к награждению новым корпоративным знаком – «Наставник УГМК», а педагогам-наставникам вручат благодарственные письма.