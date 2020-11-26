Мастер-класс «Digital-трансформация бизнеса в 2021 году» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Фото: предоставлено Банком УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему «Digital-трансформация бизнеса в 2021 году - 7 ключевых ошибок при выходе в онлайн», который пройдет 9 декабря в 12-00 мск.

Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Юлия Магась – основатель маркетингового агентства MOSSMM, евангелист платформы по работе с блогерами EPICSTARS.

2020 год стал настоящим испытанием на прочность для многих компаний. А главное, он показал всем новую онлайн-реальность. В выигрыше остались те, кто смог быстро адаптироваться и измениться. Главная задача любого бизнеса сегодня – быть готовым трансформироваться и развиваться в digital пространстве. Важно научится вести бизнес онлайн и избегать при этом ошибок.

На мастер-классе обсудим, как изменился рынок в период коронакризиса, как построить систему в онлайн маркетинге и продажах, какие тренды продвижения ждут нас в digital-продвижении в 2021 году, и какие ошибки не стоит совершать при выходе в онлайн.

Вебинар будет полезен практикующим маркетологам, которые хотят улучшить свои результаты, предпринимателям, которые намерены выйти в онлайн и увеличить прибыль в своем бизнесе, а также начинающим специалистам, желающим разобраться, как работать в digital в 2021 году.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.