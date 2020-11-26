ВТБ финансирует крупнейшего на Урале производителя растительных масел

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ВТБ открыл четыре кредитные линии группе компаний «Сигма», крупнейшему в Уральском федеральном округе комплексу по переработке масличных семян. Общая сумма соглашений составила 2,9 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей предоставляется в рамках льготной программы кредитования Министерства сельского хозяйства РФ (Программа №1528).

Холдинг сможет направить финансирование на закупку семян подсолнечника для дальнейшего изготовления и продажи растительных масел и продуктов переработки. Это позволит предприятиям группы нарастить объемы производства.

− Мы плодотворно сотрудничаем с ГК «Сигма» с 2011 года, уже не в первый раз предоставляем средства для закупки сырья в активный сезон. Мы видим развитие бизнеса наших партнеров и рады способствовать ему с помощью актуальных финансовых инструментов, − отметил Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях.

− С банком ВТБ нас связывает многолетний успешный опыт сотрудничества по многим проектам группы. Профессиональный подход, высокое качество сервиса позволили обеспечить заключение кредитных линий в кратчайшие сроки, − сказал Александр Махров, совладелец и генеральный директор ГК «Сигма».

ВТБ стабильно увеличивает финансирование предприятий малого и среднего бизнеса Челябинской области. На 1 октября 2020 года кредитный портфель банка в регионе в данном сегменте превысил 32 млрд рублей (+6% с начала года).

Справка

Группа компаний Сигма является крупнейшим поставщиком весового рафинированного и нерафинированного масла, фасованного масла, а также продуктов переработки. Сеть дистрибьюции компании охватывает более 50 субъектов Российской Федерации. Поставки осуществляются в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Армению, Таджикистан, Беларусь, Литву, Эстонию, Монголию.