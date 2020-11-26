В Екатеринбурге отделение медицинского центра «Бонум» перестанет принимать пациентов с COVID-19

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге отделение медицинского центра «Бонум» на Бардина,9 в ближайшее время перестанет принимать пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб. Медучреждение вернется к плановому приему пациентов.

- Процесс возврата к профильной работе в Свердловской области продолжится по мере изменения эпидемической обстановки, - отметили в оперштабе.

Напомним, к плановой работе также возвращается санаторий «Озеро Чусовское». Пациентов с COVID-19 сюда госпитализировали с 12 октября. В оперштабе рассказали, что здесь теперь будут проходить курсы восстановительного лечения люди с осложнениями после COVID-19.

Ранее мы писали, что возврат к плановой работе перепрофилированных медучреждений связан с общей тенденцией по коронавирусу в регионе: каждый день выписывают пациентов с коронавирусом больше, чем поступает новых больных в мбольницы.