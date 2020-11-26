В Нижнем Тагиле возобновляют работу кружки и секции для детей

Ребята на занятиях соблюдают социальную дистанцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле дворцы культуры возобновляют работу кружков и секции для детей. Об этом рассказала TagilCity.ru начальник управления культуры Светлана Юрчишина. По ее словам, согласно рекомендациям Министерства образования, сейчас открыты индивидуальные группы. Общие групповые занятия пока еще остаются под запретом. А с 16 ноября учреждения допобразования начали проводить занятия с соблюдением социальной дистанции.

- Как только Министерство образования вывело учащихся с первого по шестой класс на очное обучение, мы приняли решение о возобновлении индивидуальных занятий. Также они проходят в школах искусств, - рассказала Светлана Юрчишина.

О возобновлении занятий сообщила и директор ДК «Юбилейный» Наталья Булыгина. Сейчас в учреждении постепенно вводят мелко-групповые и индивидуальные занятия, которые посещают не больше 10 человек. При этом ребят разделяют на группы для минимизации контактов. Также между занятиями соблюдается обязательный промежуток времени для проветривания и обработки помещений.