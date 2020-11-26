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Авиабилеты из Екатеринбурга на Новый год подешевели на 17%

Снижение стоимости перелетов отметили аналитики сервиса поездок и путешествий
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Аналитики выяснили из каких городов дешевле всего будет улететь на новогодние праздники

Аналитики выяснили из каких городов дешевле всего будет улететь на новогодние праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как изменились цены на перелеты из городов-миллионников на новогодние праздники. Для этого эксперты изучили данные о бронированиях авиабилетов по России. Так, специалисты выяснили, что авиабилеты из Екатеринбурга на Новый год в среднем подешевели на 17%.

Самое большое снижение среднего чека на новогодние праздники среди всех городов-миллионников было отмечено по авиабилетам из Воронежа (-46%), Нижнего Новгорода (-36%) и Санкт-Петербурга (-25%).

Меньше всего снизилась стоимость билетов из Новосибирска в другие города России - на 3%.Также аналитики выяснили, что из двух городов-миллионников вылететь стало наоборот чуть дороже: средние чеки за перелет на новогодние праздники из Уфы и Красноярска пока на 2% выше, чем год назад.

Отметим, что специалисты анализировали данные по авиабилетам купленным на вылеты с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.