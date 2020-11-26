Чем опасны батарейки для детей: объясняет врач свердловской ОДКБ

Только за последние две недели в отделение с инородными телами в пищеводе поступили три маленьких ребенка, которым еще даже не исполнилось трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно в отделение торакальной хирургии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) госпитализируют от 40 до 50 детей, которые случайно проглотили различные инородные предметы (мелкие детали от игрушек, шарики, пуговицы, монеты) или нечаянно выпили химически опасные вещества. Кроме того все чаще врачам приходится извлекать из пищеварительного тракта малышей батарейки.

- В наше отделение поступают дети не только нечаянно выпившие уксус, но и дети, которые играя, без присмотра взрослых, проглотили батарейки, что приводит к тяжелому повреждению пищевода с развитием осложнений, опасных для жизни ребенка, требующих неотложных и сложных реконструктивных операций, - рассказала заведующая отделением торакальной хирургии ОДКБ Елена Некрасова.

Только за последние две недели в отделение с инородными телами в пищеводе поступили три маленьких ребенка, которым еще даже не исполнилось трех лет. Состояние детей врачи оценивают как тяжелое. Одному из малышей пришлось делать операцию. По словам врачей, проглоченная батарейка привела к «прожиганию» стенок пищевода и трахеи, и срастанию этих органов в зоне образовавшихся дефектов - так называемый трахеопищеводный свищ, чрезвычайно опасный для жизни ребенка.

- Батарейки, к большому сожалению, воздействуют на организм ребенка не только механически, но еще и химически, и электрически. И эта совокупность носит по-настоящему разрушительный результат для малыша. Всего одно мгновение отделяет здорового и любознательного малыша, от инвалида, которому требуется многоэтапное, длительное лечение, - отметила Елена Некрасова.

Ежегодно в отделение торакальной хирургии госпитализируют от 40 до 50 детей, которые случайно проглотили различные инородные предметы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая кафедрой детской хирургии УГМУ, профессор Наталья Цап предупреждает, что невнимательность родителей приводит к трагедии. Также она отметила, что оперативные вмешательства в таких случаях очень сложны.

Специалисты обращают внимание родителей, что при первых подозрениях на проглоченный ребенком предмет или агрессивный раствор (кислота, щелочь) необходимо сразу вызвать «скорую помощь». Медики промоют желудок при помощи зонда и доставят ребенка в стационар. Там доктора оценят состояние ребенка, и если оно будет оценено как тяжёлое, то малыш будет госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, так как помимо повреждения пищевода у таких детей идет еще и общая интоксикация организма, которую необходимо срочно лечить. А патологические изменения в пищеводе и трахее медики уже отследят в дальнейшем.