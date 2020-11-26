Кибер-мошенники «развели» уральцев на 80 миллионов рублей

В полиции рассказали, что такую сумму аферисты украли у доверчивых свердловчан за 10 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кибер-мошенники сумели облапошить жителей Свердловской области на 80 миллионов рублей. Часто на удочку аферистов попадаются люди преклонного возраста.

Как пенсионерам не стать жертвой мошенников, которые обманом получают сведения об их банковских картах? Какие приему используют жулики? И что нужно делать, если аферисты все-таки завладели деньгами.

На эти вопросы ответили в областном полицейском главке. Руководитель отделения по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области подполковник Илья Батанов рассказал, что за 10 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано около 8 тысяч фактов мошеннических действии. Это больше, чем на две тысячи превышает показатели прошлого года. Кроме того, в два раза выросло количество мошенничеств, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

Как правило, мошенники - хорошие психологи. В ходе разговора с жертвой аферисты пытаются создать стрессовую ситуацию, не давая человеку возможности опомниться и проанализировать ситуацию. Предлоги у мошенников разные. Чаще всего они сообщают жертве, что с ее счета якобы совершаются странные операции. Также могут сказать, что кто-то пытается оформить вас кредит. Еще могут сказать, что счет заблокирован и нужно срочно перевести деньги на другой – резервный.

Силовики отмечают, что больше всего жертв от кибер-преступлений в области среди жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Общий ущерб от действий кибер-преступников в регионе уже составил больше 80 миллионов рублей.

Проблему обсуждали в режиме круглого стола. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Помимо силовиком участие к круглом столе, посвященном проблеме кибер-преступности, приняла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она выделила три категории граждан, которые чаще всего попадаются на удочку преступников. Первой категории злоумышленники внушают информацию о необходимости сделать инвестиции. В итоге жертвы, ослепленные жаждой наживы, вкладывают деньги в несуществующие инвестиционные проекты.

Ко второй категории относятся люди, финансовые ресурсы которых нарушители закона вовлекли в проведение спекулятивных операций на бирже. Третью группу преимущественно составляет люди пожилого возраста, которые уже являются жертвами финансовых пирамид. Обычно мошенники обещают вернуть им потерянные деньги.

Эксперт Центробанка Александр Сальников отметил, что сейчас в криминальной среде продаются не только номера IP-телефонии, но и банковские карты и сим-карты мобильных. В итоге мошенники действуют от имен других людей, что усложняет их поиск. Эксперт по безопасности подчеркнул, что когда человек сам переводит деньги на счет мошенника, эта операция со стороны банка считается совершенно законной. При этом Александр Сальников подчеркнул: настоящий сотрудник банка по телефону никогда не будет спрашивать у вас личные данные, кодовое слово, реквизиты карты и конфиденциальную информацию с обратной стороны карты, а также коды из СМС.

Эксперт советует: если вам звонят из банка, финансовой организации или госоргана, то нужно уточнить ФИО и должность звонящего и перезвонить на горячую линию организации от имени которой звонит этот человек. В ходе звонка необходимо удостовериться, что этот сотрудник там действительно работает.

- Не поленитесь лишний раз повторить эти рекомендации своим пожилым родственникам. Незнание элементарных правил финансовой безопасности может привести к отрицательному балансу на собственном банковском счету. Только личная внимательность граждан, забота о старшем поколении, регулярные разговоры о данной проблеме могут помочь предотвратить совершения преступлений в сфере социальной инженерии, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Из-за того, что проблема кибер-преступлений стала очень актуальна, начальник областного полицейского главка Александр Мешков дал поручение участковым и полицейским из других подразделений усилить профилактическую работу с населением. Сотрудники ОВД будут целенаправленно посещать людей по месту их жительства и лично разъяснять способы и методы, которыми пользуются мошенники. О любых попытках облапошить вас и ваших близких, необходимо сообщать по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.