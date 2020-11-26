В Екатеринбурге из-за повреждения трубопровода дома на Онуфриева остались без отопления

Энергетики планируют закончить работы по замене изношенного трубопровода к концу дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пять домов на улице Онуфриева отключили от отопления. Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, это была необходимая мера, так как во время мониторинга трассы было обнаружено повреждение трубопровода. Его нужно устранить сейчас, чтобы исключить серьезный порыв в период более низких температур.

- Восемь специалистов с применением трех единиц специализированной техники меняют шесть метров изношенного участка магистрального трубопровода диаметром 500 миллиметров. Энергокомпания приложит все усилия, чтобы закончить работы как можно раньше, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объеме, - рассказали в пресс-службе энергокомпании.

Планируется, что тепло в дома горожан вернут к 20:00. В Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что зимой, в период максимальной нагрузки, сети, выдержавшие опрессовки летом, иногда дают трещины. Для того, чтобы не происходило серьезных аварий энергетики проводят круглогодичный контроль состояния всего теплосетевого комплекса. Это позволяет оперативно выявить и своевременно заменить наиболее изношенные участки трубопроводов.

Напомним, что накануне жители одного из домов на улице Боровая обнаружили, что затопило парковку в их дворе. В МУП «Водоканал» объяснили, что потоп произошел из-за повреждения водовода. Его оперативно починили. Отключать воду у жителей ближайших домов при этом не пришлось.

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