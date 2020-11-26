«Группа ЛСР» построила первый дом с использованием счетов эскроу

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию свой первый дом, строительство которого финансировалось через эскроу-счет. Им стала 50-я по счету новостройка малоэтажного микрорайона «Мичуринский» на Широкой речке.

Возведение пятиэтажного дома на 186 квартир началось год назад. Денежные средства участников долевого строительства вносились на счета эскроу. Компания полностью выполнила обязательства, предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ. И после сдачи дома в эксплуатацию банк перечислил «Группе ЛСР» средства со счетов, открытых для расчетов в отношении данного объекта долевого строительства.

— «Группа ЛСР» одной из первых на Урале перешла на продажи квартир с использованием эскроу-счетов, — отмечает Артем Минаев, коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале. — И на сегодняшний день мы реализуем сразу семь объектов по новой схеме — это новостройки в жилых комплексах «Мичуринский», «Меридиан», «Цветной бульвар», «Рассветный» и «Хрустальные ключи».

Напомним, что законодательные изменения вступили в силу 1 июля 2019 года. Их основная суть — в измененной логистике финансовых потоков: по новой схеме деньги дольщиков становятся доступны застройщику только после того, как дом достроен и введен в эксплуатацию, а квартиры переданы собственникам. Если упростить, можно сказать, что эскроу-счета выполняют для клиента функционал банковских депозитарных ячеек.