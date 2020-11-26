На Урале в яме, вырытой для замены труб, нашли тело пенсионерки

Траншея, в которую упала женщина, не была огорожена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, в городе Волчанск накануне днем прохожие обнаружили в яме пенсионерку. Очевидцы сразу же вызвали скорую, но 68-летняя женщина уже была мертва. Как рассказали в прокуратуре, по предварительным данным она упала в траншею из-за того, что та не была огорожена.

- Предварительно, ООО «Промстройгаз» в рамках заключенного договора осуществляло работы по прокладке труб холодного водоснабжения на улицы Почтовая, в связи с чем была вырыта траншея напротив дома погибшей. В нарушение требований федерального законодательства данная траншея не была огорожена и освещена, - рассказали в ведомстве.

Сейчас прокуратура организует проверку, в ходе которой даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при проведении земляных работ. Специалистами будет установлено, какая организация проводила работы по раскопке траншеи, и почему не было ограждения. Кроме того, прокуратурой запрошены результаты судебно-медицинского исследования для установления причины смерти пожилой женщины.

Проверку также организовали следователи. В СК по Свердловской области рассказали, что женщина упала в яму возле дома, когда пошла к своей знакомой. Рядом с траншеей в этот момент не было ни рабочих, ни каких либо знаком или сигнальных лент. Сейчас сотрудники полиции обходят соседей, чтобы найти очевидцев произошедшего.