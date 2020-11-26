Снег и гололедица: синоптики рассказали, какая погода ждет свердловчан в конце недели

Последние два дня рабочей недели в Свердловской области будет идти снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уралгидрометцентра рассказали, какая погода ждет свердловчан в конце рабочей недели. Сильного похолодания в регионе пока не ожидается. Температура воздуха в ближайшие два дня не будет опускаться ниже минус 11 градусов.

Сегодня, в четверг, 26 ноября будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Будьте осторожны, по прогнозам синоптиков на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха будет держаться на отметках от минус пяти до минус десяти градусов.

Завтра, в пятницу, 27 ноября, также обещают облачно с прояснениями. Днем будет идти небольшой снег. Ночью температура опуститься до минус четырнадцати градусов. Днем станет немного теплее – от минус шести до минус одиннадцати.

Оба дня синоптики прогнозируют юго-восточный вечер, который будет достигать максимум 10 метров в секунду.