На Блюхеровском мосту люди оказались зажаты в машинах после аварии

После аварии в автомобилях оказались зажаты двое водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Блюхеревском мосту вчера вечером произошло жуткое ДТП. Как рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», столкновение было лобовое, но пострадали водители трех автомобилей. Случайный очевидец вызвал им скорую. Он же записал видео, на котором слышно, как один из пострадавших кричит от боли.

По словам очевидца, многие машины, не доезжая до места аварии, разворачивались на мосту и уезжали в сторону центра. Дмитрий не смог проехать мимо и объехав место ДТП, остановился чуть дальше и поспешил на помощь.

- В белой машине (кто выехал на встречу), за рулём был зажат водитель, пожилой, цыган вроде, и его окружило много его родни, начали пытаться достать его. Я попросил не трогать его до приезда скорой. Суть в том, что никто даже не вызвал скорую! Я говорю родственнику: «набирай 112». Он мне телефон дал, я дозванивался до них, - рассказывает Дмитрий Суворов. - То есть, несмотря на то, что было много народу вокруг, никто даже не позвонил! Не надо думать, что если люди вокруг, то можно и проехать мимо, лучше подойти поинтересоваться. Многие в шоке находятся, и сразу могут и не сообразить, что нужно сделать в первую очередь. Так что, помогайте друг другу.

По словам очевидца, зажаты оказались два водителя. Из-за полученных травм они самостоятельно не могли выйти из-за руля.

- ДТП произошло в 21:40 по улице Проезжая, 22. По предварительным данным водитель двигаясь по улице Проезжая со стороны Кленовая в сторону Блюхера, управляя автомашиной Hyundai, при выезде на Блюхеревский мост не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомашиной Toyota Yaris, которая двигалась во встречном направлении. После чего Toyota Yaris отбросило на позади остановившуюся автомашину Audi, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Водители автомобилей Hyundai и Toyota Yaris с травмами доставлены в 23 больницу. Мужчина, находившийся за рулем Audi, также получил травмы, но от госпитализации отказался.

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