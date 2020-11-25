В Екатеринбурге молодого человека будут судить за нападение на полицейского

Парень оказал сопротивление при задержании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела, по которому местного жителя обвинили в насилии в отношении представителя власти. Следователи установили, что в августе прошлого года полиция приехала в дом на улице Академика Бардина, чтобы арестовать наркодилеров.

- При задержании обвиняемый повел себя агрессивно и напал на представителей власти. Он ударил по руке сотрудницу полиции, рентген показал перелом, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Теперь к сбыту наркотиков добавят статью за нападение на полицейского. За это молодому человеку дополнительно грозит до десяти лет лишения свободы.