Экс-директор «Титановой долины» и его сообщник частично признали свою вину в суде

Следующее заседание пройдет 2 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось первое заседание по делу о взятке в отношении бывшего директора особой экономической зоны «Титановая долина». Артемий Кызласов частично признал вину в получении взятки. Он сообщил, что не имел реальной возможности препятствовать работе предпринимателей в особой экономической зоне, поэтому смысла во взятке он не видит.

Экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов также частично признал свою вину. Он пояснил, что участвовал при передаче денег, но за что конкретно их отдает, не знал, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Следующее заседание пройдет 2 декабря. Ранее Михаила Шилиманова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере по делу «Бухты Квинс» и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.