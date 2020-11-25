Юбилейный концерт группы «Чайф» в Екатеринбурге перенесли на следующий год

Выступление уральских рокеров должно было состояться 5 декабря в «Екатеринбург-Экспо». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы концерта группы «Чайф» вынуждены огорчить фанатов в Екатеринбурге. Выступление уральских рокеров пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Владимир Шахрин вместе со своим коллектив должны были выйти на сцену «Екатеринбург-Экспо» 5 декабря, но это случиться теперь только в октябре 2021 года.

Группа «Чайф» устроила юбилейный тур в честь 35-летия коллектива. Но из-за пандемии пришлось прекратить гастроли, в том числе и в их родном Екатеринбурге.

Все билеты, купленные на концерт в «Екатеринбург-Экспо», остаются действительными на новую дату.