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Юбилейный концерт группы «Чайф» в Екатеринбурге перенесли на следующий год

Выступление уральских рокеров должно было состояться 5 декабря в «Екатеринбург-Экспо»
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Выступление уральских рокеров должно было состояться 5 декабря в «Екатеринбург-Экспо».

Выступление уральских рокеров должно было состояться 5 декабря в «Екатеринбург-Экспо».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы концерта группы «Чайф» вынуждены огорчить фанатов в Екатеринбурге. Выступление уральских рокеров пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Владимир Шахрин вместе со своим коллектив должны были выйти на сцену «Екатеринбург-Экспо» 5 декабря, но это случиться теперь только в октябре 2021 года.

Группа «Чайф» устроила юбилейный тур в честь 35-летия коллектива. Но из-за пандемии пришлось прекратить гастроли, в том числе и в их родном Екатеринбурге.

Все билеты, купленные на концерт в «Екатеринбург-Экспо», остаются действительными на новую дату.

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