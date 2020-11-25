Вакансий много, безработных еще больше: как рынок труда Свердловской области переживает пандемию

Биржа труда - это не только заявки на пособия, но и возможность получить хорошую профессию и работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 25 ноября 2020 года официально зарегистрировано 118 686 безработных граждан. За последние недели эта цифра постепенно начала снижаться - летом было 120 тысяч человек. И еще важный момент: эта цифра – плавающая. Нельзя сказать, что одни и те же условные 120 тысяч человек постоянно ждут работы. Нет, ситуация другая – одни уходят, другие приходят.

- У нас сегодня существует несколько механизмов: обучение и переобучение граждан, общественные работы, прямое трудоустройство. Обучение прошли в этом году порядка 11 тысяч человек. Это граждане, которые состоят на учебе в Службе занятости, это пенсионеры, это участники национальных проектов, - рассказывает на радио «Комсомольская правда» заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

Минимальное пособие по безработице с сентября 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области составляет 1,5 тысячи рублей, а максимальное – 12 130 рублей. Такие же суммы безработным выплачивали до 1 марта 2020 года.

Чтобы получить максимальное пособие по безработице в Свердловской области, нужно до обращения на биржу проработать 26 календарных недель.

Такие суммы выплачиваются, по словам Наталии Бордюговой, чтобы смотивировать граждан на поиск работы. Это нужно сделать в срок от 3 до 6 месяцев.

- У нас на сегодня порядка 55 тысяч граждан нашли место работы и трудоустроились, - говорит заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области. – Сегодня порядка 44 тысяч вакансий, хотя до пандемии было всего 33 тысячи, а безработных - 22 тысячи человек было в январе. То есть растет и число вакансий, и число безработных выросло в этом году.

По словам Бордюговой, много специалистов сегодня требуется на стройках, на промышленных предприятиях, а также в медицинской отрасли, что вполне объяснимо в период пандемии коронавируса.