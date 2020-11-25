Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 200 миллиардов рублей

Фото: предоставлено ВТБ

За 9 месяцев 2020 года портфель кредитов жителей и предприятий Свердловской области в ВТБ увеличился на 8% — до 201,5 млрд рублей. Объем средств, размещенных в банке физическими и юридическими лицами региона, за этот же период вырос на 24% и достиг 147,1 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области составил 105,4 млрд рублей (+10% с начала года). В его структуре на ипотечные займы приходится 55,5 млрд рублей (+17%), на кредиты наличными – 43,5 млрд рублей (+4%), автокредиты – 2,9 млрд рублей.

Самым востребованным продуктом остается ипотека: свыше 8,3 тыс. свердловчан оформили в ВТБ жилищные займы на сумму 18,7 млрд рублей, что на 28% больше, чем за три квартала 2019 года. Осенью спрос вышел на пиковые значения: так, в сентябре ВТБ выдал в регионе ипотеку на 2,4 млрд рублей, а в октябре – на 2,8 млрд рублей, что на текущий момент является рекордом для 2020 года. Кроме того, в сентябре ВТБ впервые провел в Свердловской области полностью дистанционную ипотечную сделку.

Всего за девять месяцев ВТБ выдал жителям региона 34,4 млрд рублей заемных средств (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе кредиты наличными на 14,4 млрд рублей и автокредиты на 1,2 млрд рублей.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ на Среднем Урале с начала года увеличился на 15% и достиг 100,5 млрд рублей на 1 октября. Эту динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится уже более трети портфеля. За январь-сентябрь вложения свердловчан в данные инструменты выросли на 60%, до 36,6 млрд рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и в Private Banking: за девять месяцев 2020 года портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос в 1,5 раза — до 26,1 млрд рублей. В целом объем средств екатеринбургских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился на 23% и превысил 45,3 млрд рублей.

Банк активно развивает сотрудничество и с компаниями Свердловской области. К 1 октября корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе вырос до 96,1 млрд рублей (+5% с начала года), в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – до 27 млрд рублей (+18%). Наибольшие доли в его структуре приходятся на предприятия сферы торговли и строительный сектор.

Кроме того, за девять месяцев почти в 1,5 раза вырос объем средств, размещенных бизнесом региона на счетах и депозитах в ВТБ — до 46,6 млрд рублей.

Важнейшим направлением также стала помощь частным клиентам и компаниям, пострадавшим на фоне пандемии. За 9 месяцев 2020 года по всем видам программ, включая как государственные, так и собственные, ВТБ оказал поддержку более чем 11 тыс. жителей и 1,1 тыс. предприятий Свердловской области. Общая сумма по реструктуризациям и льготным кредитам составляет 12,3 млрд рублей.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал:

— По итогам трех кварталов 2020 года мы отмечаем в регионе значительный спрос на многие банковские услуги. Локомотивным розничным продуктом остается ипотека – благодаря низким ставкам, влиянию госпрограмм, развитию комфортных сервисов. Также мы ведем активную индивидуальную работу с уральским бизнесом, предлагая наиболее актуальные в текущих условиях инструменты и наращивая объемы финансирования. В совокупности все это позволило нам достичь рекордной для себя величины кредитного портфеля в Свердловской области — свыше 200 млрд рублей.