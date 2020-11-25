На Урале дети и пенсионеры стали меньше болеть коронавирусом

Правда, среди людей трудоспособного возраста, согласно данным за последнюю неделю, число случаев COVID-19 увеличилось на 1,8 процента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зафиксировано небольшое снижение числа новых случаев COVID-19 среди детей, подростков и пенсионеров. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

- Доля школьников, заразившихся коронавирусом, по данным регионального управления Роспотребнадзора, снизилась чуть больше, чем на 1%, - уточнили в оперштабе.

Также за последнюю неделю на 3% уменьшилось число заболевших среди пенсионеров.

Правда, среди людей трудоспособного возраста, согласно данным за последнюю неделю, число случаев COVID-19 увеличилось на 1,8 процента.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области подтверждено 388 новых случаев коронавируса. Из них 237 случаев - в Екатеринбурге.