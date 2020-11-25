В Свердловской области появятся три новых компьютерных томографа

КТ в приемном покое приходится ждать по 12 часов, поэтому регион закупит три аппарат КТ Фото: Артем КИЛЬКИН

В трех медицинских учреждениях Свердловской области в ближайшее время появится новые компьютерные томографы для проведения обследований. Также несколько промышленных предприятий обратились к руководству региона с предложением о помощи в закупке дополнительных томографов.

- Установка новых томографов займет некоторое время, там нужно подготовить помещение. Они нужны не только на период ковид-инфекции, это время все равно пройдет. Они нам нужны и для текущей диагностики, - рассказывает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Подобно тому, как раньше экзотически воспринимались аппараты УЗИ, а потом стали использоваться повсеместно, это же относится и к КТ.

В целом, по словам Крекова, КТ в Свердловской области обеспечена, и качество описываемых снимков, довольно высокое, несмотря на многочисленные жалобы пациентов.

- Оно позволяет выносить правильные диагнозы, - заключил заместитель губернатора Свердловской области.

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