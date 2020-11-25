Водитель ВАЗ погиб: на Тюменском тракте Lexus протаранил отечественную легковушку

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На восьмом километре трассы «Екатеринбург - Тюмень» сегодня утром произошло смертельное ДТП. Lexus протаранил отечественную легковушку, когда ее водитель решил повернуть перед иномаркой.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, при повороте налево не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с движущимся в прямом направлении встречным автомобилем Lexus, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель ВАЗ-2107 - 69 летний мужчина погиб на месте аварии. С ним в машине во время ДТП находилась 38 –летняя женщина. Ее с травмами госпитализировали в Богдановичскую ЦРБ.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлено, в каком состоянии находился водитель - был ли он пьян.