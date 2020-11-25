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У Деда Мороза появится собственный офис в Екатеринбурге

Там волшебник будет принимать подарки для благотворительного проекта «Елка желаний»
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Там волшебник будет принимать подарки для благотворительного проекта «Елка желаний».

Там волшебник будет принимать подарки для благотворительного проекта «Елка желаний».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у Деда Мороза откроется офис. Именно там зимний волшебник будет готовить подарки к Новому году. Завтра, 26 ноября, у офиса появится табличка, а также дедушка нарядит главный праздничный символ – елочку.

Офис Деда Мороза открывается в рамках благотворительного проекта «Елка желаний», который организует движение «Дорогами добра». С 1 ноября стартовал сбор открыток с новогодними желаниями у воспитанников из детских домов и школ-интернатов.

- В «Елке желаний 2021» участвуют дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечительства родителей, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, новогодние подарки получат узники гетто и ветераны-блокадники, - рассказали организаторы.

В декабре открытки появятся на елках в разных магазинах города. Любой желающий сможет исполнить мечту ребенка: купить подарок, заявленный в открытке и принести его в офис Деда Мороза.

Отметим, офис находится по адресу: улица Шарташская, 21. Сбор новогодних подарков завершится 23 декабря 2020 года.