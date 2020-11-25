Ущерб в 1,5 миллиона: в Екатеринбурге неизвестные вырубили лес в особо охраняемой зоне

Теперь в произошедшем разбирается полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге черные лесорубы вырубили 14 сосен на особо охраняемой территории областного значения, расположенной в Орджоникидзевском районе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник в администрации города. По его словам, примерный ущерб составил около полутора миллионов рублей.

Информацию о вырубке деревьев «Комсомолке» подтвердили в Дирекции лесных парков. Там уточнили, что черные лесорубы орудовали на территории Шувакишского лесопарка. Правда, информацию о точной сумме ущерба уточнять не стали. В ведомстве рассказали, что уже обратились в полицию.

- По данному факту сотрудниками отдела полиции №15 проводится проверка. По результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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