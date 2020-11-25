На Урале с рельсов сошла цистерна с бензином

Цистерна сошла из-за развалившейся колесной пары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло на станции Серов-Сортировочный. У локомотива, который перевозил нефтепродукты, с рельс сошла цистерна с бензином.

- Наши сотрудники уже выехали на место, - сообщают в транспортной прокуратуре по Свердловской области. - Утечка топлива отсутствует, путь не поврежден, пострадавших и задержки поездов нет.

Предварительно уже установлено, что цистерна сошла из-за развалившейся колесной пары. Сейчас ее уже подняли на рельсы с помощью восстановительного поезда.

Транспортная прокуратура региона начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.