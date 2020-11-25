С 20 ноября после вмешательства прокуратуры перегородки в такси стали не обязательны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Указ о перегородках в такси был изменен по требованию прокуратуры Свердловской области. Об этом заявили в сервисе заказа такси «Максим». Сегодня, 25 ноября компания получила ответ прокуратуры на свое обращение о несогласии с требованиями губернатора.

- В ответе говорится, что по результатам проведенной по обращению антикоррупционной экспертизы в указе выявлены коррупциогенные факторы. Они выразились в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и установлению зонирующих экранов и перегородок, - процитировали ответ прокуратуры в компании.

В ответе прокуратуры также указано, что 10 ноября прокурором Свердловской области было внесено требование устранить выявленные недостатки. И оно вскоре было удовлетворено – 20 ноября глава региона изменил указ, согласно которому установка экранов стала носить рекомендательный характер.

- Юристы сервиса заказа такси «Максим» добились отмены обязательного требования устанавливать перегородки в такси, защитили водителей от необоснованных расходов на установку и штрафов за их отсутствие, - отметили в компании.

Жалобу в прокуратуру руководство сервиса такси направило 29 октября, после внесения губернатором в указ изменений с требованием об установке перегородок. По словам представителя компании «Максим», нормы указа противоречили нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

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