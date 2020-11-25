В Свердловской области создадут единый колл-центр для приема звонков от пациентов

Связь медиков с пациентами упростят Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области до конца следующей недели запустят в тестовом режиме работу единого колл центра для приема звонков граждан в скорую помощь. Это позволит значительно снизить время ожидания ответа специалиста по телефону. Об это рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Мы проанализировали опытов субъектов РФ, где такие центры уже работают. Мы сами звонили по указанным номерам, ответ идет через несколько секунд, - говорит Павел Креков. – В этих регионах значительно снизилась нагрузка на скорую помощь, имею в виду телефонную связь. Мы сможем объединить разрозненные службы в единую службу, сделав ее более доступной.

По словам заместителя главы региона, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже дал такое поручение, поэтому сервис начнет работать в тестовом режиме в начале декабря 2020 года.

Также, как отметил Павел Креков, в Екатеринбурге на базе Горбольницы №40 в ближайшие недели планируется создание врачебного центра, связанного с консультированием медиков, которые лечат пациентов с COVID-19.

- Там будут сосредоточены силы наших внештатных специалистов. Главная задача – минимизировать количества осложнений от коронавируса, за счет улучшения работы амбулаторного звена. То есть первичных больных не нужно доводить до той стадии, когда требуется госпитализация, - подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области.

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