«Черная пятница» наступит для абонентов Tele2 уже в среду

Фото: предоставлено Tele2

Абоненты Tele2 смогут принять участие в закрытой предпродаже на площадке BlackFridaySale.ru. По традиции для них акция начнется за шесть часов до официального старта – уже в среду, 25 ноября, в 18:00 по московскому времени. Абоненты Tele2 смогут первыми приобрести товары российских и зарубежных партнеров со скидкой до 90%. Выгодные предложения распространяются на товары самых разных категорий – от бытовой техники до ювелирных украшений и косметики.

Площадка BlackFridaySale.ru организует онлайн-распродажу года, в которой принимают участие более 200 ведущих интернет-магазинов России и мира. Свои предложения представят сети бытовой техники, гаджетов и товаров для дома: «Эльдорадо», «Позитроника», «Техпорт», «Cитилинк», OBI и др. В распродаже принимают участие интернет-магазины парфюмерии и косметики MAC, L’Occitane, NYX, Weleda.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться скидками магазинов одежды Adidas, ROXY, Timberland, Kanzler и многих других. Участникам акции будут доступны на выгодных условиях предметы интерьера в Furni.ru, товары для домашних любимцев Zoomag, продукты из «Утконоса» и «Перекрестка». Также абоненты могут совершать покупки со скидками на маркетплейсах Ozon и Ebay.

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу программы лояльности «Больше». Затем следует в каталоге выбрать предложение «Черная пятница», далее – акцию «Закрытая предпродажа», активировать ссылку, чтобы получить доступ к площадке BlackFridaySale.ru и начать шопинг. Стать участником «Черной пятницы» на особых условиях можно и через раздел «Больше» в приложении «Мой Tele2».

Также с 18:00 по местному времени в каждом регионе присутствия оператора в программе «Больше» будут доступны предложения и других партнеров. Так, абоненты смогут получить любые шесть книг из специальной подборки и 100 бонусных рублей на покупки от электронной библиотеки «ЛитРес», бесплатную печать календаря-плаката А3 в подарок от «Мультифото», скидку 1000 рублей на оборудование «Ростелекома» в салонах связи Tele2, до четырех уроков английского языка в подарок от онлайн-школы Skyeng, от «Викиум» – неделю тренировок для мозга и доступ к большинству курсов в подарок, а также скидку 500 рублей на последующую покупку. Клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга могут получить второй билет в кино в подарок при покупке двух билетов в сети кинотеатров «КАРО» в «Черную пятницу».

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

- Популярность «Черной пятницы» растет год к году. Пользователи нашей программы лояльности «Больше» активно участвуют в акции. В прошлом году число активаций в рамках «Черной пятницы» увеличилось почти в 15 раз год к году, а количество абонентов, воспользовавшихся предложениями, выросло на 11%. Ежегодно онлайн-шопинг набирает все большие обороты, но в последнее время проникновение дистанционных покупок в жизнь пользователей увеличилось в разы, в том числе из-за пандемии. Исследования показывают, что каждый третий из сегодняшних пользователей интернет-магазинов и цифровых сервисов начал это делать именно во время жестких карантинных ограничений. В этом году мы ожидаем увеличения количества участников на 30%. Чтобы сделать процесс шопинга еще более удобным и релевантным для покупателя, мы расширили список партнеров акции.