На пересечении ЕКАД и Чусовского тракта на полгода раньше открыли новую развязку

На дороге сделали почти 3,5 километра съездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пересечении ЕКАД и Чусовского тракта на полтора года раньше открыли новую развязку. С сегодняшнего дня почти четыре тысячи садоводов и жителей поселка Медный смогут безопасно и комфортно выезжать на кольцевую автодорогу или в город. Строительство автодороги закончили раньше благодаря современным технологиям и допфинансированию, которое было выделено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Мы сделали почти 3,5 километра съездов, которые обеспечивают безопасность и комфорт, в том числе экономят топливо и время. Необходимость в этой развязке была острая, потому что пересечение осуществлялось в одном уровне. При таком количестве транспорта это влияло негативно на безопасность, поэтому решили развязать эти потоки, - рассказал начальник управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

На ЕКАД сделали шесть съездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам первого заместителя генерального директора АО «Трест УТСС» Михаила Малиновских - компании, занимающейся строительством, они пошли на встречу садоводам, который чаще всего здесь передвигаются и построили развязку в усеченном виде - по типу неполного клеверного листа. Максимальная скорость движения по дороге - всего 40 километров в час. По словам строителей, это было сделано из-за большого потока машин - около 50 000 в сутки.

Расстояние до жилой территории сократили примерно на 12 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство развязки началось в феврале 2019 года. За это время на участке сделали устройство самих съездов, переходно-скоростные полосы и освещение. Расстояние до жилой территории сократили примерно на 12 километров. Всего на шесть съездов было затрачено порядка 210 миллионов рублей.