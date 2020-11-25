Свердловский санаторий возвращается к обычному режиму работы

Медицинские учреждения начнут возвращать к обычному режиму работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санаторий «Озеро Чусовское» в Свердловской области в ближайшие дни переведут в плановый режим работы. Это связано с общей тенденцией по коронавирусу в регионе: каждый день выписывают пациентов с коронавирусом больше, чем поступает новых больных в медицинские учреждения.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, все до конца недели в плановый режим работы вернут два медицинских учреждения – второе расположено в Екатеринбурге. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- В конце этой недели нужно постепенно медицинские учреждения переводить в режим плановой работы. Вероятнее всего, это будет санаторий «Озеро Чусовское», где находится больница реабилитационного лечения для пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, - заявил после совещания оперативного штаба Свердловской области Павел Креков.