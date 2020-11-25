У Светланы Постниковой остался муж и двое детей. Фото: страница женщины в "Одноклассниках"

В Серове 24 ноября пропала мама двоих детей Светлана Постникова. 25 ноября у женщины должен был быть День рождения. Как рассказывали «КП-Екатеринбург» родственники Светланы, детям она сказала, что собирается сделать покупки для праздничного стола. Но домой женщина так и не вернулась. В итоге ее муж обратился в полицию с заявлением о пропаже.

25 ноября стало известно о том, что полицейские нашли тело Светланы Постникой на территории коллективного сада, который принадлежит ее родителям. Об этом рассказал начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Пока у силовиков нет оснований предполагать, что смерть женщины носила криминальный характер.

- Пропавшая была в той же самой одежде, в которой она ушла последний раз из дома. В том числе в черном зимнем пуховике. Внешних признаков насильственной смерти сыщики не обнаружили, - рассказал Валерий Горелых.

Также представитель полицейского главка рассказал «КП» о том, какие предметы нашли рядом с телом женщины.

- На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили несколько пустых пачек из под таблеток, - уточнил полковник Горелых.

Как рассказал «КП» один из родственников Светланы, недавно у нее умерла близкая подруга. Женщина очень переживала из-за ее смерти.