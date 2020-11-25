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Коронавирус Covid-19

Павел Креков назвал главную проблему уральской медицины

В Свердловской области продолжается борьба с коронавирусом
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге с коронавирусом борются при помощи масок

В Екатеринбурге с коронавирусом борются при помощи масок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 25 ноября назвал главную проблему уральской медицины в период активного распространения коронавирусной инфекции.

- Главная проблема на сегодняшний день – это доступность амбулаторного звена. К сожалению, в полном объеме ее пока не удается обеспечить, хотя произошли серьезные сдвиги в плен телефонной доступности, - рассказывает Павел Креков. – Уже несколько дней идет доставка медикаментов тем, кто лечится на дому.

По словам заместителя губернатора Свердловской области, в конце этой недели власти намерены постепенно переводить медицинские учреждения в режим плановой работы.

Павел Креков (слева) считает ситуацию с коронавирусом стабильной, но тяжелой

Павел Креков (слева) считает ситуацию с коронавирусом стабильной, но тяжелой

Фото: Алексей БУЛАТОВ