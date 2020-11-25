Три современных рельсовых автобуса модели РА3 прибыли для работы на СвЖД

Салон РА3 Фото: Иван Булдыгин

Три рельсовых автобуса РА3 «Орлан» в двухсекционном исполнении прибыли сегодня в моторвагонное депо Нижний Тагил. После прохождения необходимых процедур регистрации, технического обслуживания и первоначальной обкатки они будут запущены в эксплуатацию на маршрутах, обслуживаемых АО «Свердловская пригородная компания» (ОАО «СПК»). Планируется, что в начале 2021 года новый подвижной состав начнет курсировать на неэлектрифицированных участках Свердловской железной дороги.

РА3 «Орлан» – современный дизель-поезд малой составности (рельсовый автобус) отечественного производства. Модель выпускается в двух- и трехсекционном исполнении. Новинку отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода. Каждый вагон оборудован эффективной климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.

Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. Для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок. В вагонах оборудованы специализированные места и просторные санитарные модули.

В парке Свердловской железной дороги на сегодняшний день имеется несколько рельсовых автобусов моделей РА1 и РА2. Они используются на пригородных маршрутах с небольшим пассажиропотоком. Первый РА3 (в трехсекционном исполнении) прибыл на СвЖД в начале ноября текущего года.