Концерт Полины Гагариной в Екатеринбурге пройдет через пять месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили концерт Полины Гагариной, который должен был пройти 29 ноября и перенесли его почти на пять месяцев. Об этом сообщили в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на площадке которого должна была выступить певица.

- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе принято решение о переносе концерта на 30 апреля 2021 года, - рассказали организаторы.

Также там отметили, что все ранее купленные билеты остаются действительны и доступны к возврату. Полина Гагарина должна была выступить в Екатеринбурге в рамках тура «Обезоружена».

Напомним, что 5 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, вводящий ограничения, касающиеся организации концертов.

- Зрителям фактически невозможно соблюдать дистанцию, если они находятся в фан-зоне или на танцполе. Поэтому теперь эти зоны будут закрыты, а зрители во время концерта смогут находиться только на сидячих местах, - пояснял глава региона.

Отметим, что также продолжает действовать правило о наполняемости концертного зала - она должна составлять не более 50%.