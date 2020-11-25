Дело лихача, обвиняемого в гибели двух человек в ДТП под Кировградом, передали в суд

Фото: следственный отдел СК по Кировграду

Прокуратура направила в суд дело лихача, обвиняемого в гибели двух человек в ДТП под Кировградом. Напомним, что в аварии, которая произошла 20 июня, погибли 15-летняя девушка и 18-летний парень. Все трое ехали со свадьбы на Opel Astra, когда 22-летний водитель не справился с управлением на повороте из-за превышения скорости и автомобиль влетел в дерево. Позже окажется, что за руль парень сел в состоянии алкогольного опьянения, кроме того он уже был лишен прав.

- Обвиняемый не обеспечил их должную безопасность, а также умышленно избрал скорость движения своего автомобиля не менее 86,36 км/ч на участке автодороги в зоне действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости», где движение автомобиля более 70 км/ч запрещено, и в зоне действия знака 1.12.2 «Опасные повороты», предупреждающего о приближении к участку с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом, и обязывающими водителя снизить скорость для безопасного проезда кривой, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Девушка скончалась на месте аварии. За жизнь молодого парня боролись в больнице врачи, но безуспешно – 6 августа он умер.

Молодого человека обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. По этой статье ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, санкция второй статьи - управление автомобилем без прав, которые у него забрали за отказ пройти освидетельствование, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.