В Новоуральске водитель Renault Logan сбил 10-летнюю девочку

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске, возле дома №51 по улице Ленина, накануне вечером Renault Logan сбил 10-летнюю девочку. Как рассказали в госавтоинпекции, ребенок перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода. Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что девочка выбежала неожиданно, и он не успел среагировать и затормозить.

- Водитель пояснил, что двигался на своем автомобиле с небольшой скоростью по улице Ленина. Перед пешеходным переходом снизил скорость, убедился в отсутствии пешеходов и продолжил движение. Проехав нерегулируемый пешеходный переход, неожиданно на проезжую часть выбежала девочка, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ребенка с переломом ключицы госпитализировали в больницу. Сотрудники ГИБДД установили, что семья девочки благополучная, ребёнок на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Информация о ДТП передана в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Что касается водителя, то по данным инспекторов, 57-летний водитель имеет стаж 36 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался семь раз. В автомобиле он находился один. В момент ДТП был трезв.