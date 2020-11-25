Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Свердловской области ЗАГСы объединят в единую структуру

На количестве и качестве услуг это не отразится
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
В новую структуру войдут все территориальные отделы ЗАГСа

В новую структуру войдут все территориальные отделы ЗАГСа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ЗАГСы объединят в единую структуру. Соответствующий указ о реорганизации ведомства подписал глава региона Евгений Куйвашев. В новую структуру войдут все территориальные отделы ЗАГСа. При этом реорганизация не подразумевает сокращения числа представительств в муниципалитетах. Кроме того изменения никак не отразятся на количестве и качестве услуг.

- Состоявшееся объединение позволит более эффективно реализовывать полномочия ведомства, устранить дублирование полномочий некоторых подразделений, а также оптимизировать расходование средств на содержание органа власти, - отметила руководитель регионального Управления записи актов гражданского состояния Татьяна Акалаева.

Отметим, что ранее представительства в муниципалитетах имели форму отдельных юрлиц. Реорганизовать ЗАГСы планируют к середине следующего года.