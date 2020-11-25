В новую структуру войдут все территориальные отделы ЗАГСа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ЗАГСы объединят в единую структуру. Соответствующий указ о реорганизации ведомства подписал глава региона Евгений Куйвашев. В новую структуру войдут все территориальные отделы ЗАГСа. При этом реорганизация не подразумевает сокращения числа представительств в муниципалитетах. Кроме того изменения никак не отразятся на количестве и качестве услуг.

- Состоявшееся объединение позволит более эффективно реализовывать полномочия ведомства, устранить дублирование полномочий некоторых подразделений, а также оптимизировать расходование средств на содержание органа власти, - отметила руководитель регионального Управления записи актов гражданского состояния Татьяна Акалаева.

Отметим, что ранее представительства в муниципалитетах имели форму отдельных юрлиц. Реорганизовать ЗАГСы планируют к середине следующего года.