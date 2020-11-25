«Вода забила из-под земли»: в Кировском районе затопило двор

Фото: Екатерина/Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня ночью затопило двор на улице Боровая в Кировском районе. Как рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», вода забила из-под земли. Во дворе было припарковано много машин. Те, кто заметил аварию поспешили убрать свои автомобили. Как рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал», потоп произошел из-за повреждения водовода.

- Повредился большой водовод диаметром 600 миллиметров. Водовод отключен и на место отправлена наша служба благоустройства, чтобы ликвидировать последствия затопления на территории. Отключений в домах не планируется, - рассказали в компании.

Так как водовод крупный, из-за аварии ночью временно понижалось давление в сети. Сейчас уже оно нормализовалось. Причину повреждения сейчас устанавливают специалисты.

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