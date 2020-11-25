Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле готовят к запуску первый низкопольный трамвай. Летом он уже проходил полевые испытания в городе. А накануне первый из трех вагонов, приобретенных городом для обновления трамвайного парка, разгрузили и поставили в депо для проведения окончательной сборки и наладки оборудования.

- После того как изготовитель подготовит его к выходу на линию, мы оформим все разрешительные документы, чтобы он спокойно выехал в город, проведем предусмотренную регламентом 50-километровую обкатку и начнем возить на нем тагильчан, - рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Планируется, что уже новый трамвай выйдет на линию уже в следующем месяце. Кроме того, Игорь Темнов отметил, что до конца ноября АО «Уралтрансмаш» поставит в Нижний Тагил еще два таких вагона.

Он также рассказал, что ежедневно на десять городских маршрутов выходит до 60 вагонов. Всего на балансе предприятия 105 вагонов.Старые трамваи, которые отслужили свой срок постепенно убирают и заменяют новыми. Сейчас парк обновлен на 65%.