В Свердловской области открыли три дополнительных кол-центра для связи с больными коронавирусом

Работа 66 добровольцев снизила число тех, кто не дозвонился специалисту, в 20 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области на заседании оперштаба рассказал об улучшениях работы кол-центров, которые консультируют больных COVID-19. К уже имеющейся службе поддержки прибавились три кол-центра из больницы № 6. Сейчас там в три смены трудятся 66 добровольцев, их работа снизила число тех, кто не дозвонился специалисту, в 20 раз.

- Уверен, эту практику необходимо распространить на всю область. Необходимо сосредоточить все усилия, чтобы улучшить связь пациентов с врачами и с лечебными учреждениями. Здесь надо задействовать все доступные ресурсы, - сообщил Евгений Куйвашев.

Заместитель губернатора Павел Креков рассказал, что сейчас идет организация центра для консультирования врачей. Такой центр могут сформировать в больнице №40. К его работе будут привлекать пульмонологов и инфекционистов, чтобы информировать коллег.